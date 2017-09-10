Житель Красноярска дерзко обокрал секс-шоп в Черногории

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Красноярск, 10 сентября. Житель Красноярска Иван Ч. обокрал секс-шоп в Черногории, куда пытался устроиться на работу. Владелица магазина с возмущением рассказала, что коварный мужчина «втерся к ним в доверие» и похитил пять дорогих вибраторов и еще три интимные игрушки.

По словам потенциального работодателя Анастасии Свитлична, ограбление произошло 3 сентября Она уже была готова предложить ему стабильную зарплату, но злоумышленник пренебрег ее доверием и возможностью содержать жену Кристину и трехлетнего ребенка, сообщает телеканал 360.

В своем сообщении в Facebook владелица магазина также отметила, что не теряет надежду найти добропорядочных работников.

