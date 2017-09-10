Алжирская полиция арестовала четырех боевиков ИГИЛ, причастных к теракту

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Алжир, 10 сентября. Подразделения правительственной Национальной народной армии Алжира совместно с правоохранительными органами арестовали четырех человек, подозреваемых в причастности к атаке, совершенной в конце августа на управление полиции. Об этом сегодня говорится в сообщении министерства национальной обороны Алжира.

Напомним, в результате атаки смертника на полицейское управление погибли двое стражей порядка. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России).

На прошлой неделе глава министерства внутренних дел республики Нуреддин Бедуи заявил, что алжирские власти «планируют уничтожить феномен терроризма».

Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* (запрещена в России) вербуют подростков в Индонезии.

* Организация запрещена на территории РФ.