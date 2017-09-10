Трамп ввел режим ЧС в Пуэрто-Рико
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Вашингтон, 10 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение ввести режим ЧС на территории штата Пуэрто-Рико. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.
Глава государства также подписал поправки в указ об объявлении ЧП на Американских Виргинских Островах.
«Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и поручил направить этой территории федеральное финансирование по поддержанию усилий местных властей в восстановлении районов, затронутых ураганом «Ирма», — указано в заявлении.
Trump approves Puerto Rico disaster declaration after Irma batters island https://t.co/Itysld6WEH pic.twitter.com/pwdyVJAdZY— The Hill (@thehill) September 10, 2017