Трамп ввел режим ЧС в Пуэрто-Рико

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Вашингтон, 10 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение ввести режим ЧС на территории штата Пуэрто-Рико. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

Глава государства также подписал поправки в указ об объявлении ЧП на Американских Виргинских Островах.

«Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и поручил направить этой территории федеральное финансирование по поддержанию усилий местных властей в восстановлении районов, затронутых ураганом «Ирма», — указано в заявлении.