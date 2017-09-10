Тимошенко пожаловалась в Генпрокуратуру Украины на «безобразия» с поездом Саакашвили

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Киев, 10 сентября. Народный депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась в генеральную прокуратуру Украины в связи с тем, что экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили не пустили в страну.

«Если на Украине есть власть, есть генпрокурор, то безобразие прекратится, и поезда пойдут, и всех пропустят», — подчеркнула украинский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попросили покинуть поезд, на котором он рассчитывал пересечь границу между Польшей и Украиной.