Греция не будет отказываться от требования репараций к ФРГ

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Афины, 10 сентября. Греческая сторона по-прежнему настаивает на том, что ФРГ должна выплатить репарации за ущерб, нанесенный во время немецкой оккупации в 1941–1944 годах. Об этом заявил в воскресенье председатель правительства Греции Алексис Ципрас.

Афины рассчитывают получить от Берлина около 278 миллиардов евро.

«Мы правильно поступаем, что ставим проблему на институциональный уровень. Процесс идет вперед, я думаю, что в ближайшее время произойдут некоторые важные события», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил о том, что немецкая сторона не будет выплачивать Польше дополнительные репарации.