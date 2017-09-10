Пассажиры «поезда Саакашвили» возмущены: им предложили ехать на Украину в автобусах

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Пшемышль, 10 сентября. Пассажирам поезда, в котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пытался попасть из Польши на территорию Украины, предложили продолжить поездку на автобусе. Об этом сообщают украинские СМИ.

На железнодорожном вокзале Пшемышля экс-глава Грузии сел в поезд, следующий до Киева через Львов, однако начальник поезда по громкой связи попросил Саакашвили покинуть вагон, отметив, что поезд не поедет на Украину вместе с ним.

Позднее по громкой связи объявили, что «в связи со сложившейся ситуацией» поезд задерживается, поэтому пассажирам следует обратиться к дежурному железнодорожного вокзала, который объяснит, каким образом можно продолжить поездку в автобусе. Пассажирам пообещали вернуть разницу в стоимости билетов на территории Украины. Пассажиры поезда возмутились происходящим, отметив, что у некоторых из них билеты на авиарейсы. Кроме того, многие планировали сделать пересадку на территории Украины, однако изменения в расписании поезда нарушили их планы.