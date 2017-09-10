Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

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Симферополь, 10 сентября. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский оценил неожиданные исторические параллели, которые провела канцлер ФРГ Ангела Меркель, сравнившая воссоединение Крыма и РФ с историей объединения Германии.

«Они постоянно божий дар с яичницей путают и на этом пытаются выстроить свою какую-то политику и внешнеполитический курс», — заявил политик в комментарии RT.

По мнению Полонского, по логике Меркель, состоялось объединение Германии, то есть исторических немецких земель, а ситуация в отношении Крыма и России равно такая же. «Состоялось воссоединение исторически принадлежащих российскому государству земель», — подчеркнул он.добавив, что Меркель в своих логических рассуждениях запуталась.