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Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР
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    Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

    16:20  10 Сентября 2017  /обновлено: 16:25  10 Сентября 2017
    28168

    Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

    Симферополь, 10 сентября. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский оценил неожиданные исторические параллели, которые провела канцлер ФРГ Ангела Меркель, сравнившая воссоединение Крыма и РФ с историей объединения Германии.

    «Они постоянно божий дар с яичницей путают и на этом пытаются выстроить свою какую-то политику и внешнеполитический курс», — заявил политик в комментарии RT.

    По мнению Полонского, по логике Меркель, состоялось объединение Германии, то есть исторических немецких земель, а ситуация в отношении Крыма и России равно такая же. «Состоялось воссоединение исторически принадлежащих российскому государству земель», — подчеркнул он.добавив, что Меркель в своих логических рассуждениях запуталась.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #меркель #крым #германия #гдр #воссоединение
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