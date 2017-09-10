Нулевая ничья: «Зенит» не смог забить «Динамо» в Москве

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Москва, 10 сентября. Столичное «Динамо» на стадионе в Химках сыграло вничью с петербургским «Зенитом» в рамках матча 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Обе команды так и не смогли открыть счет в матче, проходившем в Химках.

В основе сине-бело-голубых свой дебютный матч провел аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони.

Подопечные Роберто Манчини второй матч кряду завершают со счетом 0:0.

Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. Московское «Динамо» набрало 9 очков и поднялось на 9-ю строчку.