Нулевая ничья: «Зенит» не смог забить «Динамо» в Москве
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Москва, 10 сентября. Столичное «Динамо» на стадионе в Химках сыграло вничью с петербургским «Зенитом» в рамках матча 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обе команды так и не смогли открыть счет в матче, проходившем в Химках.
Все, 0:0. Матч окончен #ДинамоЗенит pic.twitter.com/sXNOHIhskk— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 10, 2017
В основе сине-бело-голубых свой дебютный матч провел аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони.
Подопечные Роберто Манчини второй матч кряду завершают со счетом 0:0.
Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. Московское «Динамо» набрало 9 очков и поднялось на 9-ю строчку.