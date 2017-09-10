ВКС РФ получат новые вертолеты Ка-52 в 2017 году

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Москва, 10 сентября. Воздушно-космические силы Российской Федерации получат новые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в 2017 году. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Изготовление вертолетов идет в строгом соответствии с производственным графиком. На этот год запланированы поставки еще нескольких партий «Аллигаторов», находящихся на завершающей стадии производства и испытаний», — цитирует его слова пресс-служба министерства обороны РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Сирии российская сторона испытала около 200 образцов вооружения.