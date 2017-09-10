Семью с двумя детьми застрелили на вокзале во Франции

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Париж, 10 сентября. Во Франции неизвестный преступник застрелил семью из четырех человек. Двое взрослых и двое детей погибли на вокзале в департаменте Уаза на севере страны.

Представитель префектуры подтвердил информацию о ЧП, подчеркнув, что власти не рассматривают версию теракта. В прокуратуре сообщили, что преступник, расстрелявший семью, скорее всего, покончил с собой, сообщает RT.

Ранее стало известно об эвакуации посетителей вокзала в городе Ним на юге страны из-за вооружённых людей.