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Политика
МИД Украины решительно протестует против «ничтожных» выборов в Крыму
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    МИД Украины решительно протестует против «ничтожных» выборов в Крыму

    17:25  10 Сентября 2017
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    МИД Украины выразил протест из-за проведения выборов в Крыму

    Киев, 10 сентября. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением в Крыму муниципальных выборов, довыборов депутатов Государственного совета республики, а также первых выборов губернатора Севастополя. Об этом сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

    «Выражаем решительный протест в связи с избирательными процессами в оккупированном Крыму», — заявила Беца.

    Она также добавила, что Киев не признает результаты голосования, так как они являются «грубым нарушением международного права и законов Украины».

    Крым вновь вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, где 97% жителей полуострова поддержали данное решение. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы #россия #киев #крым #мид украины
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