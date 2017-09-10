МИД Украины решительно протестует против «ничтожных» выборов в Крыму

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Киев, 10 сентября. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением в Крыму муниципальных выборов, довыборов депутатов Государственного совета республики, а также первых выборов губернатора Севастополя. Об этом сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

«Выражаем решительный протест в связи с избирательными процессами в оккупированном Крыму», — заявила Беца.

Она также добавила, что Киев не признает результаты голосования, так как они являются «грубым нарушением международного права и законов Украины».

Крым вновь вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, где 97% жителей полуострова поддержали данное решение. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.