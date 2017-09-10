Шесть человек погибли при взрыве бомбы в Сомали

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Могадишо, 10 августа. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в Сомали. Об этом в воскресенье сообщили представители правоохранительных органов страны.

Инцидент произошел в городе Беледвейн. В результате погибли шесть человек. Еще несколько пострадавших получили ранения.

«Террорист-смертник, на котором был одет пояс со взрывчаткой, находился внутри ресторана, где он и привел в действие взрывное устройств», — отметили полицейские.