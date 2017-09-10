Сирия рада конвою Минобороны РФ: Хомс встретил российских военных лезгинкой и баяном

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Накануне военные из Центра по примирению враждующих сторон прибыли в провинцию Хомс для проведения гуманитарной акции. В населенном пункте Тель-Амари российские военнослужащие раздали населению более полутора тонн продовольствия. Отмечается, что местные жители тепло встретили прибытия российского гуманитарного конвоя, организовав представление. На площади, где проходила выдача продуктов, дети стали танцевать лезгинку под аккомпанемент баяниста.

Зона деэскалации в провинции Хомс действует с начала августа. Она была создана по итогам переговоров, которые прошли 31 июля в Каире при участии российской стороны. Представителям министерства обороны удалось достичь договоренностей с представителями так называемой «умеренной» оппозиции о прекращении огня. Тогда в только что созданную зону деэскалации вошли 84 населенных пункта с населением около ста пятидесяти тысяч человек.

Кроме этого, российской стороне удалось добиться открытия важной транспортной артерии в центральной Сирии — трассы Хомс — Хама в результате договоренностей с представителями оппозиционной группирвоки «Джейш аль-Ислам», которая контролировала район Ар-Растан в провинции Хомс.

Реализацией достигнутых договоренностей в Хомсе занимается российская военная полиция. Ею были развернуты два КПП в районах Харб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амари.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что российское участие в вооруженном конфликте в Сирии всегда было многоаспектным и многосоставным.

«Кроме военной помощи, которая неоценима и которая внесла решающий вклад в перелом в военных действиях и разгром террористов, очень важную роль играет гуманитарная и миротворческая составляющая участия России, что, кстати, существенным образом отличает действия российской стороны от действий других стран-учатников вооруженного конфликта».

Эксперт напомнил, что именно по российской инициативе были созданы зоны деэскалации, в которых сейчас действует российская военная полиция. Создание зон деэскалации помогло сирийскому народу нащупать мирную почву под ногами и остановить кровопролитную гражданскую войну в стране.

«Это привело к тому, что стороны конфликта были разведены и жители, которые на протяжении многих лет страдали от гуманитарной катастрофы, получили возможность, во-первых, мирного существования, во-вторых, помощь продовольствием, которую, кстати, Россия оказывает с самого начала своего участия в конфликте.

По мнению нашего собеседника, данные действия в настоящий момент так же существенны и важны, как и военная помощь российской стороны:

«Чем дальше будет продвигаться процесс в Сирии, а его завершающей точкой все-таки должна быть не военная победа, а завершение процесса мирного урегулирования, тем больше именно гуманитарная и правоохранительная составляющая будет выходить на первый план. То есть наведение порядка, борьба с бандитизмом, преступностью и пресечение тех или иных вооруженных столкновений, а также помощь продовольствием мирным жителям».

Эксперт считает, что сейчас Россия демонстрирует всему мировому сообществу именно тот формат миротворческой миссии, который должен быть у любой страны:

«Создание гуманитарных коридоров, разведение враждующих сторон и помощь населению. Именно этот аспект является важнейшим. И тот факт, что население Сирии встречает российские гуманитарные конвои и российских военных полицейских как своих героев и освободителей, не удивителен. Потому что настрадавшийся сирийский народ, конечно преисполнен благодарности к тем, кто наводит порядок в стране и прекращает военные действия».

Напомним, зона деэскалации в провинции Хомс — стала третьей по счету. До нее зоны деэскалации были созданы на юго-западе Сирии в провинциях Даръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра, а также в Восточной Гуте. Сейчас ожидается создание четвертой зоны деэскалации — в провинции Идлиб, о чем заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Российский министр выразил надежду, что договоренности будут оформлены на новой встрече в Астане, которая пройдет 14 и 15 сентября.