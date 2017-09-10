Поменял направление: ураган «Ирма» через несколько часов обрушится на Санкт-Петербург 

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Майами, 10 сентября. В ближайшие часы мощнейший ураган «Ирма» обрушится на американский Санкт-Петербург, расположенный в штате Флорида.

По данным синоптиков, стихия обрушится на этот город. Отмечается, что до последнего синоптики не могли спрогнозировать, какие города окажутся под ударом стихии.

Ранее метеослужбы были уверены, что ураган пройдет через Майами и Тамп, но он резко поменял направление и начал двигаться к Санкт-Петербургу.

Напомним, ураган-убийца «Ирма» бушует в течение пяти суток. Он оказался самым разрушительным на планете, как минимум, за последнее десятилетие.