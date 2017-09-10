Спасатели ищут без вести пропавшего после камнепада под Сочи ребенка
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Сочи, 10 сентября. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций разыскивают ребенка, пропавшего без вести после камнепада на старой трассе около города Сочи. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, чрезвычайное происшествие случилось примерно в 12.00. Во время прогулки по старой Краснополянской дороге ребенок попал под камнепад.
На место прибыли спасатели, которые продолжают поиски ребенка.
Напомним, в конце августа этого года путешественник из Москвы бесследно исчез в горах Сочи.