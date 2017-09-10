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Происшествия
Спасатели ищут без вести пропавшего после камнепада под Сочи ребенка
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    Спасатели ищут без вести пропавшего после камнепада под Сочи ребенка

    15:22  10 Сентября 2017
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    Спасатели ищут без вести пропавшего после камнепада под Сочи ребенка

    Сочи, 10 сентября. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций разыскивают ребенка, пропавшего без вести после камнепада на старой трассе около города Сочи. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. 

    По данным ведомства, чрезвычайное происшествие случилось примерно в 12.00. Во время прогулки по старой Краснополянской дороге ребенок попал под камнепад.

    Спасатели ищут без вести пропавшего после камнепада под Сочи ребенка

    На место прибыли спасатели, которые продолжают поиски ребенка.

    Напомним, в конце августа этого года путешественник из Москвы бесследно исчез в горах Сочи. 

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    Автор: Дана Балан
    #мчс #сочи #камнепад
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