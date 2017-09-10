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ЛНР: ВСУ перебрасывают в Донбасс «Ураганы» и кассетные бомбы
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    ЛНР: ВСУ перебрасывают в Донбасс «Ураганы» и кассетные бомбы

    15:04  10 Сентября 2017
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    ЛНР: ВСУ перебрасывают в Донбасс «Ураганы» и кассетные бомбы

    Луганск, 10 сентября. Подразделения вооруженных сил Украины размещают на линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», а также перебрасывают кассетные боеприпасы для данного вида вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «Командование ВСУ, несмотря на «школьное перемирие», продолжает нагнетать обстановку в регионе и проводит наращивание сил и средств в Донбассе», — заявил Марочко.

    По его словам, в расположении 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман, на территории одного из сельскохозяйственных предприятий выявлены РСЗО БМ-27 «Ураган». Кроме того, зафиксированы пять грузовых автомобилей с кассетными боеприпасами, использование которых запрещено международным договором.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #донецк #луганск #ураган
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