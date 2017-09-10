Глава ДНР готов обсудить с Киевом условия нахождения миротворцев в Донбассе

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Донецк, 10 сентября. Руководство Донецкой народной республики готово обсуждать вопросы, связанные с условиями нахождения миротворческого контингента в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Мы же подразумеваем следующее: это охрана миссии ОБСЕ. Это не прямая миссия миротворческая. И мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии», — подчеркнул политик в эфире телеканала НТВ.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская сторона передала в Организацию Объединенных Наций проект резолюции по размещению миротворцев в зоне регионального конфликта.