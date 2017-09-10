Путин: Россия готова помочь пострадавшей от урагана «Ирма» Кубе

Москва, 10 сентября. Российская сторона готова оказать помощь Кубе в ликвидации последствий мощного урагана «Ирма». Об этом сегодня заявил глава Российской Федерации Владимир Путин.

Он решительно подчеркнул, российская сторона готова оказать поддержку Кубе.

«Глава МЧС вам уже предложил свою помощь. Готовы», — заявил Путин после того, как проголосовал на избирательном участке на муниципальных выборах в российской столице.