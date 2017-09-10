Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Политика
Путин: Россия готова помочь пострадавшей от урагана «Ирма» Кубе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Россия готова помочь пострадавшей от урагана «Ирма» Кубе

    16:00  10 Сентября 2017
    155

    Путин: Россия готова помочь пострадавшей от урагана «Ирма» Кубе

    Москва, 10 сентября. Российская сторона готова оказать помощь Кубе в ликвидации последствий мощного урагана «Ирма». Об этом сегодня заявил глава Российской Федерации Владимир Путин. 

    Он решительно подчеркнул, российская сторона готова оказать поддержку Кубе. 

    «Глава МЧС вам уже предложил свою помощь. Готовы», — заявил Путин после того, как проголосовал на избирательном участке на муниципальных выборах в российской столице.

    Путин: Россия готова помочь пострадавшей от урагана «Ирма» Кубе

    Напомним, ранее стало известно, что ураган «Ирма» продолжает двигаться над северным побережьем Кубы. 

    Ранее стало известно, что ураган обрушил многометровые волны на столицу Кубы — Гавану. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #куба #ураган ирма
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 12330

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1981

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4187

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        8243

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3925
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        20:13   10 Сентября 2017
        82
        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        16:20   10 Сентября 2017
        28168
        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        14:47   10 Сентября 2017
        6643
        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        20:37   9 Сентября 2017
        2825