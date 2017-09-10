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Украинцы в соцсетях объявили драку на границе с Польшей делом рук Саакашвили
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    Украинцы в соцсетях объявили драку на границе с Польшей делом рук Саакашвили

    15:37  10 Сентября 2017
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    Украинцы в соцсетях объявили драку на границе с Польшей делом рук Саакашвили

    Киев, 10 сентября. Многие украинцы в социальных сетях выразили недоверие в связи с сообщениями сторонников Саакашвили о том, что они были атакованы неизвестными спортивными людьми неподалеку от контрольно-пропускного пункта «Краковец» на границе с Польшей.

    «Краковец. Как Саакашвили делает картинку с якобы титушками, которых он же и нанял», — написал известный украинский радикал и активист «Миротворца» Мирослав Олешко на своей странице Facebook.

    Многие читатели согласились с блогером, считая, что Саакашвили организовал провокацию в день своего приезда, чтобы привлечь внимание к своей персоне и поддерживающей его партии. 

    "Устроили шоу "возвращение мессии", дебилы!" - возмущаются читатели, призывая "водометом разогнать это стадо" [активистов "Руха новых сил" на границе с Польшей - прим. ФАН].

    По поводу приезда Саакашвили пользователи Facebook заявили, что его следует пропустить на границе, после чего арестовать в Киеве и экстрадировать в Грузию — там экс-президента кавказской республики давно ждут с открытым уголовным производством.

    Украинцы в соцсетях объявили драку на границе с Польшей делом рук Саакашвили

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    Автор: Валентин Меликов
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