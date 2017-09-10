Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

В Избранное

Сирия, 10 сентября. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ* трассы Пальмира – Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжается противостояние между SDF и ССА, САА вернула контроль над несколькими КПП в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Хомсе, обеспечили освобождение от ИГ трассы Пальмира – Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, противостоят террористам ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Джейш аль-Ислам»: арестовала нескольких человек в Даръа по подозрению в связях с ИГ.

Сирийская свободная армия: противостоит SDF в Алеппо.

Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийские ВВС нанесли ряд ударов по позициям радикальных боевиков в районе Аль-Дахр аль-Асвад на юго-западе провинции Дамаск. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над рядом контрольно-пропускных пунктов в провинции Дамаск, выбив с территорий КПП боевиков радикальных военизированных формирований. Сообщается о нейтрализованных в результате столкновений боевиках, однако точной информации о потерях радикалов пока нет.

Провинция Алеппо

В провинции Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА), контролируемой Турцией, и Демократическими силами Сирии (SDF). Местный источник в Twitter (@Ahmad_Alfarouh) зафиксировал жестокие бои с использованием тяжелых орудий к югу от города Мареа. Ранее сообщалось о столкновениях между курдскими отрядами народной самообороны и «свободной армией» в районе города Азаз. Кроме того, курды провели ракетный обстрел позиций антиправительственной группировки в окрестностях поселения Калджибрин. Также обстрелам со стороны курдских военизированных формирований подверглись укрепления ССА в деревне Дейр Самъан.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций террористов «Исламского государства»* в деревне Аль-Фау на востоке провинции Хомс. По информации местного источника в Twitter (@syriascope2017) солдаты армии САР применяют ракетные установки и тяжелую артиллерию.

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от ИГ поселений внутри «Акербатского котла». Местный источник в Twitter (@watanisy) сообщает, что под контроль армии САР перешли населенные пункты Фау Шауиш и Абу Хауадид.

Провинция Дейр эз-Зор

В район Аль-Панорама прибыли новые подразделения Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил, пишет военный источник в Facebook (@C.Military1). Al-Masdar News передает, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России взяли под контроль город Аль-Мальха в районе Аль-Панорамы. Освободив от террористов ИГ населенный пункт, сирийская армия завершила зачистку стратегической трассы Пальмира - Дейр эз-Зор.

В это же время на территории между кладбищем и аэропортом Дейр эз-Зора начались работы по разминированию, пишет Almanar News. Напомним, вчера сирийская армия при поддержке ВКС РФ прорвала блокаду ИГ в районе военного аэропорта, а также деблокировала кладбище Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

На востоке провинции Даръа отмечаются боевые столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными оппозиционными формированиями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что армия САР ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Гария. Кроме того, правительственные силы обстреливают предполагаемые позиции террористов ИГ в поселении Ибта. Ранее сообщалось, что боевики группировки «Джейш аль-Ислам» арестовали в городе Ибта нескольких человек по подозрению в пособничестве «Исламскому государству».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)