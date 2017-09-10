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Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF
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    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    16:30  10 Сентября 2017
    1909

    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    Сирия, 10 сентября. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ* трассы ПальмираДейр эз-Зор, в Алеппо продолжается противостояние между SDF и ССА, САА вернула контроль над несколькими КПП в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Хомсе, обеспечили освобождение от ИГ трассы Пальмира – Дейр эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, противостоят террористам ИГ в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

    «Джейш аль-Ислам»: арестовала нескольких человек в Даръа по подозрению в связях с ИГ.

    Сирийская свободная армия: противостоит SDF в Алеппо.

    Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    Сирийские ВВС нанесли ряд ударов по позициям радикальных боевиков в районе  Аль-Дахр аль-Асвад на юго-западе провинции Дамаск. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над рядом контрольно-пропускных пунктов в провинции Дамаск, выбив с территорий КПП боевиков радикальных военизированных формирований. Сообщается о нейтрализованных в результате столкновений боевиках, однако точной информации о потерях радикалов пока нет.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    В провинции Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА), контролируемой Турцией, и Демократическими силами Сирии (SDF). Местный источник в Twitter (@Ahmad_Alfarouh) зафиксировал жестокие бои с использованием тяжелых орудий к югу от города Мареа. Ранее сообщалось о столкновениях между курдскими отрядами народной самообороны и «свободной армией» в районе города Азаз. Кроме того, курды провели ракетный обстрел позиций антиправительственной группировки в окрестностях поселения Калджибрин. Также обстрелам со стороны курдских военизированных формирований подверглись укрепления ССА в деревне Дейр Самъан.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций террористов «Исламского государства»* в деревне Аль-Фау на востоке провинции Хомс. По информации местного источника в Twitter (@syriascope2017) солдаты армии САР применяют ракетные установки и тяжелую артиллерию.

    Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от ИГ поселений внутри «Акербатского котла».  Местный источник в Twitter (@watanisy) сообщает, что под контроль армии САР перешли населенные пункты  Фау Шауиш и Абу Хауадид.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    В район Аль-Панорама прибыли новые подразделения Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил, пишет военный источник в Facebook (@C.Military1). Al-Masdar News передает, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России взяли под контроль город Аль-Мальха в районе Аль-Панорамы. Освободив от террористов ИГ населенный пункт, сирийская армия завершила зачистку стратегической трассы Пальмира - Дейр эз-Зор.

    В это же время на территории между кладбищем и аэропортом Дейр эз-Зора начались работы по разминированию, пишет Almanar News. Напомним, вчера сирийская армия при поддержке ВКС РФ прорвала блокаду ИГ в районе военного аэропорта, а также деблокировала кладбище Дейр эз-Зора.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    На востоке провинции Даръа отмечаются боевые столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными оппозиционными формированиями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что армия САР ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Гария. Кроме того, правительственные силы обстреливают предполагаемые позиции террористов ИГ  в поселении Ибта. Ранее сообщалось, что боевики группировки «Джейш аль-Ислам» арестовали в городе Ибта нескольких человек по подозрению в пособничестве «Исламскому государству».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #даръа #сса #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора
    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF
    Сирия новости 10 сентября 12.30: ВКС РФ уничтожили группу террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» обстреляла мирный митинг
    Сирия новости 10 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ деблокировала аэропорт Дейр эз-Зора, США не дадут САА форсировать Евфрат
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