Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Технологии
Эксперты назвали пять привычек водителей, которые «убивают» автомобиль
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты назвали пять привычек водителей, которые «убивают» автомобиль

    15:42  10 Сентября 2017
    8602

    Эксперты назвали пять привычек водителей, которые «убивают» автомобиль

    Москва, 10 сентября. Автомобильные эксперты определили пять самых вредных привычек автолюбителей, которые «убивают» машину.

    По мнению специалистов, самой распространенной и вредной привычкой является резкое включение задней передачи до полной остановки автомобиля, так как в данном случае на трансмиссию оказывается нагрузка, которая быстро приводит к ее износу.

    Второй вредной привычкой эксперты называют быстрый старт автомобиля с непрогретым двигателем. На третьем месте езда на холостых оборотах, с что приводит к ускоренному износу ключевых узлов автомобиля. Четвертую позицию занимает удержание педали сцепления на светофорах, что приводит к износу выжимного подшипника и диафрагмальной пружины.

    На пятом месте грузоперевозки с использованием легкового автомобиля. Эксперты отмечают, что нарушение предела грузоподъемности автомобиля может в короткие сроки вывести из строя транспортное средство.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #автомобили #водители #привычки #эксперты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 12330

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1981

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4187

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        8243

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3926
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        20:13   10 Сентября 2017
        90
        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        16:20   10 Сентября 2017
        28185
        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        14:47   10 Сентября 2017
        6648
        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        20:37   9 Сентября 2017
        2826