Эксперты назвали пять привычек водителей, которые «убивают» автомобиль

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Москва, 10 сентября. Автомобильные эксперты определили пять самых вредных привычек автолюбителей, которые «убивают» машину.

По мнению специалистов, самой распространенной и вредной привычкой является резкое включение задней передачи до полной остановки автомобиля, так как в данном случае на трансмиссию оказывается нагрузка, которая быстро приводит к ее износу.

Второй вредной привычкой эксперты называют быстрый старт автомобиля с непрогретым двигателем. На третьем месте езда на холостых оборотах, с что приводит к ускоренному износу ключевых узлов автомобиля. Четвертую позицию занимает удержание педали сцепления на светофорах, что приводит к износу выжимного подшипника и диафрагмальной пружины.

На пятом месте грузоперевозки с использованием легкового автомобиля. Эксперты отмечают, что нарушение предела грузоподъемности автомобиля может в короткие сроки вывести из строя транспортное средство.