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Украина
Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину
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    Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

    14:47  10 Сентября 2017  /обновлено: 16:01  10 Сентября 2017
    6643

    Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

    Краковец, 10 сентября. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попросили покинуть поезд, на котором он рассчитывал пересечь польско-украинскую границу. 

    Бывший глава Одесской области, которого украинский президент Петр Порошенко лишил гражданства «Незалежной», в минувшую субботу сообщил, что планирует вернуться на Украину.

    Ранее из Варшавы Саакашвили выехал в сторону границы на автобусе в компании польских журналистов.

    Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

    «В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд», — объявили в вагоне.

    На железнодорожном вокзале Пшемышля экс-глава Грузии сел в поезд, следующий до украинской столицы. Там он подтвердил корреспондентам, что собирается вернуться на Украину по украинскому паспорту.

    Напомним, ранее Саакашвили сообщил, что выедет из Польши на Украину через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Корчева-Краковец».

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    Автор: Дана Балан
    #украина #саакашвили
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