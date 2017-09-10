Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину
Краковец, 10 сентября. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попросили покинуть поезд, на котором он рассчитывал пересечь польско-украинскую границу.
Бывший глава Одесской области, которого украинский президент Петр Порошенко лишил гражданства «Незалежной», в минувшую субботу сообщил, что планирует вернуться на Украину.
Ранее из Варшавы Саакашвили выехал в сторону границы на автобусе в компании польских журналистов.
«В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд», — объявили в вагоне.
На железнодорожном вокзале Пшемышля экс-глава Грузии сел в поезд, следующий до украинской столицы. Там он подтвердил корреспондентам, что собирается вернуться на Украину по украинскому паспорту.
Напомним, ранее Саакашвили сообщил, что выедет из Польши на Украину через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Корчева-Краковец».