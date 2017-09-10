ДНР: ВСУ перебрасывают в Донбасс вертолеты и самолеты

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Донецк, 10 сентября. Украинские силовики перебросили в район, прилегающий к линии разграничения сторон в Донбассе, дополнительную авиацию. Об этом сообщил в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«На аэродром Краматорска прибыли четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8 и разведывательный самолет Ан-30… Хочу предостеречь украинских пилотов и их командование от провокационных полетов вблизи линии разграничения», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе.