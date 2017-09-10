Каша в голове пригорела: соцсети высмеяли Меркель за слова о Крыме и Германии

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Берлин, 10 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поразила россиян заявлением о Крыме. В интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung она, комментируя вопрос о принадлежности полуострова, вспомнила объединение Германии после разделения на ФРГ и ГДР.

В соцсетях бурно обсуждают высказывание канцлера, советуя ей «перемешать пригоревшую кашу в голове», а также отправляться на пенсию.

Большинство комментаторов высказали убеждение, что «фрау впала в маразм» и ей пора на покой.

Многие пользователи не списывают Меркель «в утиль», но настоятельно рекомендуют ей обновить курс истории, прежде чем разражаться подобными заявлениями.