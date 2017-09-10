Бегство крыс без корабля: Латынина покинула Россию. Колонка Олега Денежки

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Нас постигла очередная невосполнимая потеря. Журналистка, скандалистка, правдорубка и прочая и прочая, Юлия Латынина вслед за остальными таки тоже покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад. Категорически. Но непонятно, то ли это позиция, то ли девушка заблудилась.

Эту трагическую новость она сообщила миру незамедлительно, в субботу, 9 сентября, в эфире своей программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы».

«Я нахожусь по «Скайпу» за границей, мои родители тоже за границей. И вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — сказала Латынина.

Интересно, а не по «Скайпу» где находится Юля? Или она путает «Скайп» с системами навигации? Впрочем, путать все и всех просто в крови у Латыниной. Зато интересен повод. Думаете, несогласие с политикой государства? Оппозиционные воззрения? Нет. Фекалии и поджог ее машины.

«Мне жалко не машину, мне довольно страшно, я всегда была «хиханьки и хаханьки», а мне страшно, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что мог взорваться бензобак. Когда мой дом облили «пахучей жидкостью», я публично обратилась к тем, кто это сделал, и просила хотя бы не трогать родителей», — рассказала Латынина.

Машину Латынина, конечно, купит новую. Или, скорее всего, спонсоры подарят. Поэтому и не жалко. А вот с фекалиями все серьезнее, потому что их много. Как уже упоминалось, в середине июля 2017 года неизвестные облили фекалиями дом журналистки в подмосковном поселке Переделкино. А до этого, в августе 2016 года, двое неизвестных напали на Латынину в центре Москвы и облили, что примечательно, опять фекалиями. Фекалии тут, фекалии здесь… В глазах рябит. Но я Латынину понимаю. Жить в чужой языковой среде — невыносимо.

«Вот, я не испытываю иллюзий по поводу русского языка. Если честно, я считаю кириллицу национальной катастрофой, и вообще я читаю больше книг на английском, чем на русском», — признается Латынина.

Это забавно, учитывая, что немало книг она написала именно на русском. Но читает на английском. Хотя не хочется вообще говорить про Латынину как оппозиционера. Это уже банально и даже частично неприлично. Поговорим о ней как о журналисте и публицистке. Это гораздо интереснее.

Широта познаний и эрудированность Латыниной поражает. Она знает все обо всем, но, как бы это помягче, в собственной трактовке. Учитывая, что Латынина не столько журналист, сколько писатель фэнтези, то и живет она в своем фэнтезийном мире. Не на планете Земля. Так что покинула Россию и уехала Юля в свой выдуманный мир уже давно. Например, вот она упрекает Католическую церковь.

«Да, это сейчас Рим извиняется за сожженного Коперника и признает свободу совести — когда церковь ослабела», — поясняет нам, сирым, Юля.

Не буду спорить про слабость католической веры — я сам атеист, — а вот пассаж про Коперника интересен. Несомненно, Латынина искренне уверена, что Рим сделал с Коперником что-то нехорошее. Может быть, даже сжег. Но интересно, за что и когда? Посмотрим.

Немного занимательного. Родился Николай Коперник в польском городе Торуне 19 февраля 1473 года. По национальности наполовину немец (по матери), наполовину поляк (по отцу). В 1491 году он поступил в Краковский университет, где с одинаковым усердием изучал математику, медицину и богословие, но особенно его привлекала астрономия.

Однако по окончанию университета в 1494 году Коперник, несмотря на любовь к точным наукам, никакого ученого звания не получил. Тогда семейный совет решил, что ему предстоит духовная карьера. Веским доводом в пользу такого выбора было то, что дядя-покровитель как раз был возведен в сан епископа.

Для продолжения образования в 1497 году Коперник уехал в Италию, где поступил в Болонский университет. Там помимо богословия, права и древних языков, он занимался астрономией под руководством известного астронома Доменико Новары.

Затем был Падуанский университет и преподавание в Краковском. В 1512 году умер дядя-епископ. Коперник переехал во Фромборк, маленький городок на берегу Вислинского залива, где все это время числился каноником, и приступил к своим духовным обязанностям.

На протяжении этих лет он беспрерывно занимался наукой и стал одним из самых известных астрономов Европы. Среди его единомышленников и друзей был Тидеман Гизе, епископ Кульмский, а Папа Лев X в 1514 году пригласил Коперника принять участие в подготовке календарной реформы. Однако Коперник, которого увлекала лишь чистая астрономия, вежливо отказался.

Скончался Коперник 24 мая 1543 года в возрасте 70 лет от инсульта. От инсульта, в почтенном возрасте. Ни одно полено не пострадало от огня.

За что Риму извиняться перед Коперником? И ежу (который, и это почти цитата, по мнению Латыниной, бесится больше всего в бутылке) понятно, что Юля банально перепутала Николая Коперника с Джордано Бруно. С не меньшим блеском Латынина разбирается в технике и оружии. Вот она открывает секрет победы моджахедов над Советской армией в Афганистане.

«Техника, с помощью которой вертолеты были сбиты, была весьма специфической: выстрел из гранатомета по правому заднему двигателю», — рассказывает военный секрет Латынина.

Мне лично непонятно, где именно находятся у вертолета задние двигатели? Там же, где у человека задние ноги? Исходя из того, что я видел, и чему меня учили в Харьковском авиационном институте, у вертолета всего два двигателя, и расположены они горизонтальной парой. Какой из них задний?

А если бы они располагались последовательно, друг за другом, то какой из них был бы правым? Но они располагаются по бортам машины, симметрично. Может быть, Латынина знает о каких-то секретных двигателях, про которые и сами летчики не знают?

И почему именно по правому? Что такого в правом двигателе, что он отличается от левого? Ну, а про возможность попасть из гранатомета по вертолету хоть куда-нибудь я промолчу. Невозможно попасть. Разве что с 50 метров, и если вертолет будет на земле, и то не факт. Но все-таки: почему правый?

Понятно, что девушка сочиняет на ходу (что для писателя в жанре фэнтези естественно, как дышать). И вот такого человека мы потеряли. Это несчастье. Это горе. Поэтому, чтобы вы не отчаивались, в конце мне хочется процитировать классику: «Не бойся, малыш, она обязательно вернется. Обязательно. Ты только жди». Но именно это-то и пугает.