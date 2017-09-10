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Сибирский маньяк собирался изнасиловать и убить Пугачеву
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    Сибирский маньяк собирался изнасиловать и убить Пугачеву

    14:44  10 Сентября 2017
    2095

    Сибирский маньяк собирался изнасиловать и убить Пугачеву

    Москва, 10 сентября. Как стало известно в ходе следствия, один из наиболее известных маньяков-убийц в Советском Союзе Анатолий Нагиев по кличке «Бешеный», собирался совершить изнасилование и убийство Аллы Пугачевой. Примадонна советской и российской эстрады в принципе играла крупную роль в жизни маньяка.

    Закоренелый насильник и убийца испытывал настоящую ненависть к певице, которая в момент его выхода из колонии в 1978 году купалась в лучах славы. По одной из версий, одна из убитых их женщин пострадала из-за внешнего сходства с Пугачевой. По его собственным словам, Анатолий Нагиев возненавидел Аллу Пугачеву, поскольку в тюрьме ее песни были чрезвычайно популярны среди заключенных.

    Готовясь к убийству певицы, сибирский маньяк переехал в Москву, сообщает Дни.ру. Несколько месяцев он собирал сведения о ее жизни, и даже сумел проникнуть к ней в подъезд. Едва не севшую вместе с маньяком в лифт Пугачеву спасла случайность — на маньяка насела консьержка дома, настойчиво выяснявшая, к кому он пришел. Второго шанса убить звезду Нагиеву не представилось.

    Сибирский маньяк собирался изнасиловать и убить Пугачеву

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    Автор: Валентин Меликов
    #пугачева
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