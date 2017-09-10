Лавров заявил об ожиданиях Москвы по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии

В Избранное

Джидда, 10 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром заявил об ожиданиях России относительно создания четвертой зоны деэскалации в Сирии у Идлиба.

Российский министр также напомнил, что встреча в Астане состоится 14–15 сентября. «Я надеюсь там будут оформлены все те договоренности, которые согласовываются по параметрам четвертой зоны деэскалации в Идлибе», — сказал Лавров.

Кроме того, он отметил, что создавшие в САР зоны деэскалации не будут сохранять их вечно, это временный шаг.