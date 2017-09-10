Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Новости Сирии
Лавров заявил об ожиданиях Москвы по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров заявил об ожиданиях Москвы по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии

    14:21  10 Сентября 2017
    292

    Лавров заявил об ожиданиях Москвы по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии

    Джидда, 10 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров  с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром заявил об ожиданиях России относительно создания четвертой зоны деэскалации в Сирии у Идлиба. 

    Российский министр также напомнил, что встреча в Астане состоится 14–15 сентября. «Я надеюсь там будут оформлены все те договоренности, которые согласовываются по параметрам четвертой зоны деэскалации в Идлибе», — сказал Лавров.

    Кроме того, он отметил, что создавшие в САР зоны деэскалации не будут сохранять их вечно, это временный шаг. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #зоны деэскалации
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 12330

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1981

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4187

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        8243

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3926
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        20:13   10 Сентября 2017
        99
        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        16:20   10 Сентября 2017
        28201
        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        14:47   10 Сентября 2017
        6656
        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        20:37   9 Сентября 2017
        2828