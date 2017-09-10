Cassini прислал на Землю уникальные цветные фотографии колец Сатурна

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Москва, 10 сентября. Специалисты космического агентства NASA получили уникальные снимки колец Сатурна, которые были сделаны автоматической межпланетной станцией Cassini.

По данным NASA, снимки были сделаны 6 июля на высоте 76 тысяч километров от поверхности планеты. Светло-бежевый окрас колец обычно не заметен через телескоп. Ученые предполагают, что кольца имеют данный окрас, так как состоят из космической пыли и льда. При этом специалисты утверждают, что насыщенность цвета увеличивается по мере приближения аппарата к планете.

Explore Saturn's rings like never before with the highest-resolution color images ever taken by @CassiniSaturn: https://t.co/t1dJF2Ko2j pic.twitter.com/766PKhKIUi — NASA (@NASA) September 9, 2017

Стоит отметить, что благодаря данным, полученным станцией Cassini, удалось выяснить, что магнитное поле Сатурна отклоняется от оси вращения менее чем на 0,06 градуса. Отклонение магнитной оси позволит исследователям рассчитать точную продолжительность суток на Сатурне.