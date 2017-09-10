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Новости Сирии
Создававшие в Сирии зоны деэскалации страны не намерены сохранять их вечно — Лавров
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    Создававшие в Сирии зоны деэскалации страны не намерены сохранять их вечно — Лавров

    14:14  10 Сентября 2017
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    Создававшие в Сирии зоны деэскалации страны не намерены сохранять их вечно — Лавров

    Москва, 10 сентября. Государства, создавшие в Сирийской Арабской Республике зоны деэскалации, не намерены сохранять их вечно, это временный шаг. Об этом сегодня заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. 

    Российский министр подчеркнул, что это не постоянная мера.

    «Ни у кого, кто договорился о создании зон, нет планов вечно их сохранять, тем самым, по сути дела, создавать какие-то анклавы на долгие годы на территории Сирии», — подытожил Лавров по результатам переговоров с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

    Создававшие в Сирии зоны деэскалации страны не намерены сохранять их вечно — Лавров

    Кроме того, глава МИД России отметил, что есть договоренность о том, что зоны деэскалации в Сирии будут работать в течение полугода.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #лавров #деэскалация
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