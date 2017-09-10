Около 400 человек эвакуированы из-за утечки газа в Астрахани

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Астраханская область, 10 сентября. Утечка газа стала причиной эвакуации 400 человек в Астрахани. Об этом журналистам сообщили в воскресенье представители областного управления МЧС России.

Инцидент произошел в районе Фунтовского шоссе. Согласно предварительным данным, автомобиль Toyota столкнулся с BMW и повредил газовый трубопровод. В результате были эвакуированы жители четырех домов.

Специалисты уже ликвидировали утечку голубого топлива.

«Жители вернулись в свои дома», — пояснил источник ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что четыре человека отравились газом в Бурятии.