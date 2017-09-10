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Обратившимся к Путину жителям нового микрорайона в Энгельсе построили дорогу
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    Обратившимся к Путину жителям нового микрорайона в Энгельсе построили дорогу

    14:00  10 Сентября 2017
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    Обратившимся к Путину жителям нового микрорайона в Энгельсе построили дорогу

    Энгельс, 10 сентября. После обращения жителей микрорайона «Шурова гора» в Энгельсе к президенту РФ Владимир Путину, власти нашли участок для строительства новой школы, а также построили новую дорогу.

    Строительство дороги компания застройщик ООО «Кронверк» завершила 8 сентября, сообщили в районной администрации, подчеркнув, что она прослужит не менее 10 лет без ремонта, а ездить по ней смогут даже большегрузы.

    Дорожные работы велись две недели. За это время рабочие уложили новое покрытие длинной около 300 метров, оборудовали стоки и тротуары. 

    Кроме того, в микрорайоне расчистили площадки для строительства школы и детского сада.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #дорога #энгельс
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