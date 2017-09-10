Новости США: «Ирма» атакует Флориду, Трамп отменяет DACA, SpaceX на службе Пентагона

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США, 10 сентября. Ураган «Ирма» достиг Флориды. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заставит иммигрантов заплатить по 495 долларов. Компания SpaceX запустит в космос автономный дрон Пентагона. Последние новости из-за океана — в материале Федерального агентства новостей.

Отмена DACA

В результате отмены Дональдом Трампом программы DACA более 154 тысяч иммигрантов должны до 5 октября заплатить взнос в 495$ для продления разрешения на работу. Адвокаты призывают Трампа продлить этот срок, чтобы у людей был шанс собрать деньги. Также есть сложности, связанные с тем, что иммигранты из Техаса и Флориды могут не успеть из-за природных катастроф. Предварительно, оплата сборов может принести около 76 млн долларов.

Радость демократов

Демократы продолжают радоваться достигнутой сделке с Дональдом Трампом. Однако это может стать угрозой для лидеров меньшинства в Сенате Чарльза Шумера и в Палате представителей Нэнси Пелоси, для которых новые связи с президентом поставили их в один ряд с республиканцами, работавшими с президентом над весьма сомнительными проектами.

Резкие инициативы от Трампа породили множество сложных вопросов о том, как работать с президентом. Большое количество демократических законодателей и активистов выражают беспокойство по поводу слишком близких отношений с лидером США.

В то же время лидеры партий пытаются решить как можно больше вопросов, которые раньше были недоступны из-за республиканцев, взявших контроль над Белым домом и Конгрессом. Член палаты представителей Джеральд Коннолли, как и многие демократы, надеется, что это желание сотрудничать поможет выработать совместное решение проблемы DACA.

На этой неделе Трамп присоединился к Пелоси и Шумеру, когда поддержал трехмесячное продление лимита государственного долга и выделение на борьбу с последствиями урагана «Харви» более чем 15 млрд долларов. Однако некоторые опасаются, что подобные действия президента хранят в себе множество «мин и подводных камней». Некоторые демократы уверены, что Трамп сговорился с лидерами Демократической партии, чтобы наказать республиканских лидеров, с которыми он не добился серьезных законодательных побед.

«Ирма» на подступах

Президент повторил свое предупреждение о надвигающейся угрозе урагана «Ирма» и призвал людей эвакуироваться как можно скорее. Администрация Трампа находится на горячей линии со всеми губернаторами и чиновниками. Он пообещал, что разрушенные дома будут восстановлены, и довольно быстро.

Кроме того, Трамп сообщил, что он одобрил объявление чрезвычайной ситуации во Флориде, Джорджии, Южной Каролине, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Также президент попросил Конгресс ускорить изменение налоговой реформы, чтобы финансовая помощь поступила как можно скорее.

В то же время ураган «Ирма» достиг берегов Флориды. Уже погибло около 25 человек.

Сила урагана спала с пятой категории до третьей в субботу утром. Но ожидается, что «Ирма» вновь усилится. Шторм простирается практически на 300 миль, а скорость ветра достигает 125 миль в час.

По последним данным, ураган сменил свой курс к западу, заставив заказывать экстренную эвакуацию жителей округа Коллиер, в состав которого входит Неаполь. Этот маневр практически не оставил времени жителям на передислокацию в безопасные места. В субботу были открыты 70 новых убежищ, помимо 260 уже наполненных людьми.

Большинство предприятий вдоль трассы U.S. 41, соединяющей юго-восточную и юго-западную Флориду, закрылись в преддверии урагана «Ирма». Однако бар под названием «Gator’s Crossroads» продолжает работу и не собирается закрывать свои двери. Некоторые люди, зашедшие в пятницу на стаканчик горячительного, так и остались внутри пережидать бедствие. Несмотря на отсутствие штормовых ставней или фанер на окнах, бар будет оставаться убежищем для тех, кому некуда больше пойти.

В то же время Майами-Бич превратился в город-призрак после того как миллионы людей покинули его. «Ирма», скорее всего, не пройдет напрямик через Майами-Бич, но это не снижает возникновения смертельной угрозы из-за сильных ураганных ветров.

В Майами потенциальной угрозой могут стать строительные краны, которые не были разобраны к приближающемуся урагану. Хоть и заявлялось, что они могут выдерживать порывы ветра до 145 миль в час, ураган может разогнать потоки воздуха до 185 миль в час. Всем, чье жилье находится неподалеку от кранов, было приказано эвакуироваться.

По предварительным подсчетам, в Майами может находиться от 20 до 50 кранов, ущерб от падения которых может обойтись в миллионы долларов.

Подавляющее большинство зданий в Майами были построены после урагана «Эндрю» в 1992 году. Эта катастрофа породила множество строгих строительных норм, они впервые будут проверены «Ирмой». Фактически город превращается в зону испытаний.

На службе Пентагона

Компания SpaceX запустила новейший секретный автономный дрон X-37B, разработанный специально для Пентагона. Его дизайн напоминает миниатюрный космический шаттл. Он может оставаться на орбите Земли в течение нескольких месяцев или даже нескольких лет.

Конкретное назначение дрона не раскрывается представителями ВВС США. В официальном комментарии говорится, что X-37B призван решить две задачи. Это внедрение космических летательных аппаратов многократного использования в эксплуатацию и проведение экспериментов в условиях нахождения на земной орбите, с целью последующей доставки и изучения их результатов на земле.

Дело Клинтон

По информации американских СМИ, найденный мертвым в конце июля у себя дома журналист Wall Street Journal Джозеф Раго занимался расследованием деятельности Хиллари Клинтон. Оно было посвящено попытке предприятия Abbot Labs, которая связана с фондом Клинтонов, являясь, по сути, теневой структурой, приобрести российское компании Верофарм (производитель лекарств) в 2014 году. Сделка сорвалась из-за введения США антироссийских санкций.

Высказывается предположение, что тело Раго было обнаружено за несколько часов до запланированной им в рамках своего расследования встречи с представителями российского консульства.