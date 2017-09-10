Поклонская подала в суд на Учителя руками родственницы Николая II

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Санкт-Петербург, 10 сентября. Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала в Октябрьский суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства к создателям фильма «Матильда».

Вдова племянника Николая II подала в суд на творческо-производственное объединение «Рок», руководителем которого является режиссер Алексей Учитель, передает «Интерфакс».

Накануне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что является «истцом по доверенности» семьи Романовых по иску о защите их чести и достоинства в отношении режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Напомним, кинофильм «Матильда» об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, выйдет на экраны 26 октября. Сюжет картины вызвал широкий резонанс в обществе.