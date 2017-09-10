Сирию ждет «Буря Джазиры»: в Дейр эз-Зоре официально началась операция международной коалиции

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Проамериканские силы официально начали наступление на Дейр эз-Зор. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте международной коалиции. Операция по ликвидации боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) носит название «Буря Джазиры» и будет проходить в районе долины реки Хабур, притока на левом берегу Евфрата.

В боях будут принимать участие незадействованные в штурме Ракки курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF), «Отряды народной самообороны» (YPG), отряды «Женской самообороны» (YPJ), проамериканская группировка оппозиции «Джейш Магавир ат-Таура», а также спецназ США.

Напомним, Вашингтон, а также представители вооруженных группировок, поддерживаемых США, неоднократно заявляли, что отправятся на богатую нефтяными месторождениями провинцию Дейр эз-Зор только после полного взятия Ракки. Однако успехи, одержанные САА при поддержке ВКС РФ по деблокированию города и аэропорта, а также планы по форсированию Евфрата и переброске на левый берег подразделений правительственных сил, заставили пересмотреть свои решения.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал стремительное изменение планов Соединенных Штатов Америки относительно Дейр эз-Зора:

«Такие ситуативные решения принимаются в состоянии некоторой беспомощности, которая обусловлена как раз несколько неожиданными для американцев успехами сирийской армии по деблокированию Дейр эз-Зора и таким, что называется, марафоном последних дней при поддержке российских ВКС. Уже неоднократно говорилось, что в гонке за большой приз попробуют поучаствовать все, в том числе и курды. Переброска их сил из-под Ракки свидетельствует о том, что они срочно пытаются переконфигурировать свои тактические планы. Это также имеет проявление еще и в политическом контексте».

Наш собеседник напомнил, что к переговорам в Астане, которые Соединенные Штаты игнорировали, пытаясь обесценить их результаты, присоединится в качестве наблюдателя, как было заявлено 8 сентября, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по вопросам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд:

«Это означает, что США вынуждены корректировать свои планы. Они не могут не признавать успехов правительственной армии, но, тем не менее, решили поучаствовать в активной борьбе за большой приз, если его так можно назвать. Но пока мы не видим каких-то успешных действий, однако мы слышим категоричные заявления, например, что армии Башара Асада запрещено пересекать Евфрат в Дейр эз-Зоре. Таким образом, США пытаются заранее застолбить себе какие-то позиции, угрожая бомбардировками и достаточно серьезным военным ответом».

Эксперт отметил, что это деятельность американской коалиции в провинции Дейр эз-Зор пока несколько хаотичная и не имеет явных стратегических очертаний, но, тем не менее, может создать определенную напряженность. Определенную напряженность также могут создать и «неизвестные силы»:

«Мы их называем «неизвестными», потому что так их называют американцы. «Неизвестные силы» помогают антиасадовским и курдским подразделениям, в том числе, и оружием, которое впоследствии как-то, каким-то чудом, обнаруживается на позициях боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ). Я напомню, неделю назад в освобожденных от боевиков ИГ* (запрещено в РФ) районах Талль-Афара было сфотографировано несколько переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, которые, разумеется, делают не в ИГИЛ* (запрещено в РФ). Совершенно понятно, откуда оно взялось».

Все это и повышает определенную напряженность в Дейр эз-Зор. Однако эксперт надеется это не скажется на стратегических планах и сирийского командования и российских ВКС, и, соответственно, американцам не удастся военно-политическим давлением переломить ситуацию на востоке Сирии в свою пользу, и Дейр эз-Зор будет зачищен все-таки силами Башара Асада при поддержке ВКС. Но, конечно, операция проамериканских сил, безусловно, осложняет позиции сирийских правительственных войск:

«Я думаю, что сейчас начнутся различные моменты, связанные с саботажем, с противодействием, возможно, даже с воздушными ударами, но, я думаю, что на международном уровне России удастся на это влиять, чтобы обеспечить не только военную помощь со стороны ВКС РФ, но еще и внешнеполитическую поддержку Сирии».

Таким образом, по мнению эксперта, стратегия Сирии должна быть, что называется, по двум фронтам:

«Сирии нужно максимально заявлять о своей операции на левом берегу Евфрата на дипломатическом уровне, согласовывать ее с Россией и, соответственно, хотя бы пытаться согласовать с коалицией, чтобы не было жертв, чтобы не было столкновений, чтобы не развязывать США руки на военные акции против правительственных сил. Надо сначала подготовиться внешнеполитически».

При этом эксперт подчеркнул, что и в военном отношении правительственным войскам нельзя расслабляться:

«Им надо максимально сосредоточиться, максимально собрать все силы, потому что это уже очевидно финишная прямая. Надо уже и забирать Джафру, на этой стороне Ефрата и, соответственно, переходить Евфрат. Этому будут предшествовать удары российских ВКС для уничтожения инфраструктуры и живой силы. Но важна и максимальная сосредоточенность правительственных сил, чтобы не втянуться в позиционную войну».

Эксперт отметил, что форсирование реки — это всегда непросто:

«Это всегда достаточно серьезное мероприятие, и на нем можно запросто завязнуть. Не надо ждать, пока силы, которым помогают американцы, те же самые курдские формирования попробуют занять хоть какие-то позиции и достигнуть хоть какого-то военного успеха, чтобы принести тот самый «большой приз» своему хозяину на блюдечке».

* Организация запрещена на территории РФ.