Пушков посоветовал постпреду Украины при ООН не вставать на путь Парасюка

В Избранное

Москва, 10 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал слова постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о Виталии Чуркине «бесстактностью», потребовав извинений от дипломата.

Как сообщалось ранее, Владимир Ельченко заявил, что после назначения нового постпреда России при ООН Василия Небензя стиль российской делегации изменился «к лучшему» и стал «более спокойным», в частности, по отношению к Киеву.

«Представитель Украины в ООН должен извиниться за свою бестактность. По профессии он дипломат. Идти по пути Парасюка и Фарион не делает ему чести», — написал в ответ Пушков.

Напомним, в конце декабря Владимир Парасюк и Ирина Фарион назвали «героем» убийцу посла РФ в Турции Андрея Карлов. На своей странице в Facebook нардеп Парасюк заявил, что восхищается героизмом человека, готового пожертвовать своей жизнью «ради идеи и правды», а бывшая народная избранница Ирина Фарион в своем аккаунте в соцсетях поблагодарила «героя за убийство Зла».