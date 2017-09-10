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Политика
Пушков посоветовал постпреду Украины при ООН не вставать на путь Парасюка
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    Пушков посоветовал постпреду Украины при ООН не вставать на путь Парасюка

    13:39  10 Сентября 2017
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    Пушков посоветовал постпреду Украины при ООН не вставать на путь Парасюка

    Москва, 10 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал слова постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о Виталии Чуркине «бесстактностью», потребовав извинений от дипломата.

    Как сообщалось ранее, Владимир Ельченко заявил, что после назначения нового постпреда России при ООН Василия Небензя стиль российской делегации изменился «к лучшему» и стал «более спокойным», в частности, по отношению к Киеву.

    «Представитель Украины в ООН должен извиниться за свою бестактность. По профессии он дипломат. Идти по пути Парасюка и Фарион не делает ему чести», — написал в ответ Пушков.

    Напомним, в конце декабря Владимир Парасюк и Ирина Фарион назвали «героем» убийцу посла РФ в Турции Андрея Карлов. На своей странице в Facebook нардеп Парасюк заявил, что восхищается героизмом человека, готового пожертвовать своей жизнью «ради идеи и правды», а бывшая народная избранница Ирина Фарион в своем аккаунте в соцсетях поблагодарила «героя за убийство Зла».

     

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #чуркин #оон #пушков #ельченко
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