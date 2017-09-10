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Появилось видео драки на границе между сторонниками Саакашвили и неизвестными «титушками»
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    Появилось видео драки на границе между сторонниками Саакашвили и неизвестными «титушками»

    13:51  10 Сентября 2017
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    Появилось видео драки на границе между сторонниками Саакашвили и неизвестными «титушками»

    Краковец, 10 сентября. Сторонники украинской оппозиционной партии «Рух новых сил» опубликовали на своей официальной странице Facebook видео массовой драки, устроенной неизвестными людьми около лагеря сторонников Саакашвили, которые ожидают прибытия опального украинского политика из Польши.

    По заявлению сторонников Саакашвили, группа неизвестных молодых людей спортивного телосложения попыталась прорваться в лагерь встречающих в день приезда экс-главы Одесской облгосадминистрации. При этом полиция, по словам активистов, «действовала синхронно с «титушками», которые, якобы «были наняты за 500–800 гривен в день». Где активисты «Руха новых сил» получили такую информацию, не указывается.

    Появилось видео драки на границе между сторонниками Саакашвили и неизвестными «титушками»

    После короткого столкновения Нацполиция разделила враждующие стороны, взяв в плотное кольцо «титушек». В «Рухе новых сил» считают, что спортивных молодых людей наняли агенты правительства Украины для провокации в день возвращения Саакашвили. Напомним, ранее глава Госпогранслужбы Украины объявил, что по прибытии из Польши лишенный гражданства Михаил Саакашвили будет задержан, его украинский паспорт изъят, а сам он выдворен с территории Украины.

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    Автор: Валентин Меликов
    #саакашвили
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