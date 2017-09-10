Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Происшествия
Гигантские волны обрушились на Кубу из-за беспощадного урагана «Ирма»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гигантские волны обрушились на Кубу из-за беспощадного урагана «Ирма»

    13:31  10 Сентября 2017
    17616

    Гигантские волны обрушились на Кубу из-за беспощадного урагана «Ирма»

    Майами (Флорида, США), 10 сентября. Гигантские волны, вызванные прохождением урагана-убийцы «Ирма» (Irma), обрушились в воскресенье на набережную Малекон в Гаване. Об этом передает сегодня кубинское телевидение. 

    Согласно данным телеканалов, набережная и прилегающие к ней территории закрыты для движения автомобильного транспорта, людей в данной зоне нет.

    По имеющейся информации, эпицентр не подходил к Гаване ближе чем на 200 километров, но в городе, который расположен в непосредственной близости от Атлантического океана, в течение всего дня бушевал сильнейший ветер и шел ливень.

    Отмечается, что прибрежные районы затоплены, абоненты жалуются на проблемы со связью, многие граждане остаются без света. 

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #куба #ураган #гаваи #ирма #волны
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 12330

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1981

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4187

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        8243

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3926
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        20:13   10 Сентября 2017
        90
        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        16:20   10 Сентября 2017
        28185
        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        14:47   10 Сентября 2017
        6648
        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        20:37   9 Сентября 2017
        2826