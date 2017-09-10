Гигантские волны обрушились на Кубу из-за беспощадного урагана «Ирма»

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Майами (Флорида, США), 10 сентября. Гигантские волны, вызванные прохождением урагана-убийцы «Ирма» (Irma), обрушились в воскресенье на набережную Малекон в Гаване. Об этом передает сегодня кубинское телевидение.

Согласно данным телеканалов, набережная и прилегающие к ней территории закрыты для движения автомобильного транспорта, людей в данной зоне нет.

По имеющейся информации, эпицентр не подходил к Гаване ближе чем на 200 километров, но в городе, который расположен в непосредственной близости от Атлантического океана, в течение всего дня бушевал сильнейший ветер и шел ливень.

Отмечается, что прибрежные районы затоплены, абоненты жалуются на проблемы со связью, многие граждане остаются без света.