Гигантские волны обрушились на Кубу из-за беспощадного урагана «Ирма»
Майами (Флорида, США), 10 сентября. Гигантские волны, вызванные прохождением урагана-убийцы «Ирма» (Irma), обрушились в воскресенье на набережную Малекон в Гаване. Об этом передает сегодня кубинское телевидение.
Согласно данным телеканалов, набережная и прилегающие к ней территории закрыты для движения автомобильного транспорта, людей в данной зоне нет.
По имеющейся информации, эпицентр не подходил к Гаване ближе чем на 200 километров, но в городе, который расположен в непосредственной близости от Атлантического океана, в течение всего дня бушевал сильнейший ветер и шел ливень.
Отмечается, что прибрежные районы затоплены, абоненты жалуются на проблемы со связью, многие граждане остаются без света.
It Has Begun! ???????? #IrmaHurricane2017 #HuricaneIrma #Florida #Miami #KeyWest #IrmaHurricane #sundaymotivation????#YorkRegion #ElderAbuse #joseph pic.twitter.com/6EpjXhBYwy— Vaughan Elder Abuse (@vaughanabuse) September 10, 2017