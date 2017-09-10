Парламент Адыгеи избрал Кумпилова новым главой республики

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Майкоп, 10 сентября. Государственный совет Республики Адыгея провел голосование, в ходе которого избрал Мурата Кумпилова главой региона на ближайшие пять лет, передает ТАСС.

Кандидатуру Кумпилова, который выполняет обязанности главы республики с 12 января, поддержали 48 из 48 присутствующих депутатов. После процедуры избрания Кумпилов выразил благодарность депутатам за поддержку и доверие.

«Для меня это особенно важно, так как ваш выбор говорит о высокой оценке нашей деятельности и о доверии. В предстоящей работе рассчитываю на дальнейшее конструктивное сотрудничество с республиканским парламентом», — сказал Кумпилов.

Он также добавил, что Адыгея обладает уникальными природными ресурсами и колоссальным инвестиционным потенциалом.