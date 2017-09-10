Армия Сирии и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира — Дейр эз-Зор

В Избранное

Дейр эз-Зор, 10 сентября. Войскам сирийского правительства при поддержке ВКС РФ удалось зачистить важнейшую стратегическую автодорогу на Дейр эз-Зор от террористов «Исламского государства»* (запрещено в России). Сирийские войска соединились с силами, дислоцированными в городе.

Встреча сил защитников Дейр эз-Зора и прибывших к ним на подмогу частей сирийской правительственной армии произошла около главных южных ворот города на стратегической трассе Пальмира — Дейр эз-Зор. Ранее автодорогу контролировали боевики ИГ*.

Этот прорыв блокады Дейр эз-Зора стал вторым после прорыва 5 сентября, когда сирийским войскам после массированных ударов ВКС РФ по ИГИЛ* удалось впервые за три года осады восстановить связь с окруженным со всех сторон городом.

* Организация запрещена на территории РФ.