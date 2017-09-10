Снег и град покрыли улицы Красноярска

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Красноярск, 10 сентября. Вчера днем в Красноярске выпал первый снег, смешанный с градом. Необычное для сентября природное явление в первую очередь испытали на себе жители микрорайона «Солнечный».

Тонкий слой снега и отдельные крупные льдинки покрыли крыши домов и машин и засыпали еще зеленые газоны и деревья. При этом снег и град шли как будто избирательно — в то время как «Солнечный» и район речного вокзала Красноярска успели 9 сентября почувствовать свежий снег, в остальных районах города о граде и снеге даже не знали, пока не увидели в местных новостях.

Между тем, уже в ночь на вторник красноярцам предстоит получить новую порцию мороза — синоптики обещали Красноярску первые заморозки уже в ночь на 12 сентября.