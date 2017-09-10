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Стали известны официальные цены на новый пикап Fiat Fullback Cross‍
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    Стали известны официальные цены на новый пикап Fiat Fullback Cross‍

    13:11  10 Сентября 2017
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    Стали известны официальные цены на новый пикап Fiat Fullback Cross‍

    Москва, 10 сентября. Британское подразделение компании Fiat озвучило цены на новый пикап Fiat Fullback Cross, который создан на базе платформы Mitsubishi. Базовая версия Fiat Fullback Cross стоит 26,5 тысячи фунтов стерлингов, что в переводе на рубли переваливает около двух миллионов рублей.

    Новинка оснащена 2,4-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом, мощностью 180 лошадиных сил. Двигатель отвечает экологическим требованиям «Евро-6», без использования реагента AdBlue. В салоне Fiat Fullback Cross установлена современная мультимедийная система, а также двухуровневый климат-контроль и сиденья с подогревом.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #великобритания #пикап #цены #fiat fullback cross
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