Стали известны официальные цены на новый пикап Fiat Fullback Cross‍

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Москва, 10 сентября. Британское подразделение компании Fiat озвучило цены на новый пикап Fiat Fullback Cross, который создан на базе платформы Mitsubishi. Базовая версия Fiat Fullback Cross стоит 26,5 тысячи фунтов стерлингов, что в переводе на рубли переваливает около двух миллионов рублей.

Style and versatility combined: meet Fiat Fullback Cross, the unique pick up with a look that will get you noticed. #FiatFullback pic.twitter.com/DCgY0bZmZY — Fiat (@fiatontheweb) September 4, 2017

Новинка оснащена 2,4-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом, мощностью 180 лошадиных сил. Двигатель отвечает экологическим требованиям «Евро-6», без использования реагента AdBlue. В салоне Fiat Fullback Cross установлена современная мультимедийная система, а также двухуровневый климат-контроль и сиденья с подогревом.