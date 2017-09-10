Апокалипсис отменяется: эксперты придумали, как остудить супервулкан-убийцу

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Вашингтон, 10 сентября. Эксперты NASA представили план спасения жизни на Земле от супервулкана. Ранее СМИ распространили сообщение, что извержение супервулкана может уничтожить 99 процентов человечества.

Всего таких вулканов-убийц американские специалисты насчитали около двадцати. Все они, по их данным, могут проснуться в любой момент. Но самые большие опасения в NASA вызывает находящийся в США Йеллоустонский вулкан. Чтобы обезвредить его, ученые предложили направить мощный поток воды в кратер вулкана.

Так, разрушительную энергию вулкана можно будет трансформировать в тепловую, а закаченную воду затем можно выкачать обратно.

