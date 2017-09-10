Минобрнауки рассказало о самых востребованных специальностях у аспирантов в России

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Москва, 10 сентября. В российском министерстве образования и науки назвали наиболее популярные направления обучения у аспирантов на бюджетной и заочной форме обучения в российских вузах. В 2016 году такими направлениями стали экономика, медицина, информатика и педагогика.

Как отмечают в Минобрнауки, после подведения итогов вступительной кампании 2017 года следует ожидать аналогичной картины, однако в дальнейшем ситуация может измениться.

«В ближайшее время набор популярных специальностей может поменяться. Там должно быть больше технических и естественно-научных специальностей, потому что спрос на таких специалистов начинает расти», — отметил в беседе с RT заместитель директора по научной работе Центра социологических исследований Минобрнауки Александр Арефьев.

В общей сложности, отметили в ведомстве, на бесплатные места в аспирантуре было зачислено около 6,5% от общего количества выпускников российских магистратур и специалитетов.