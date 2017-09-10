Члены избиркома устроили драку на участке в Саратове

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Саратов, 10 сентября. Избирком Саратовской области проверяет сообщения о драке на избирательном участке № 87. Участниками побоища стали члены избирательной комиссии в ходе выборов главы региона и депутатов облдумы.

По словам пресс-секретаря избиркома области Татьяны Комольцевой, один из членов комиссии потребовал предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, ему отказали, из-за этого он затеял драку.

Результаты проверки огласят позже. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники избиркома, и полицейские, добавила она в комментарии ТАСС.

