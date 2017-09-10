Дураки без границ: активистка Femen устроила акцию против Саакашвили и Порошенко

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Киев, 10 сентября. Активистка скандального женского движения Femen устроила на контрольно-пропускном пункте «Краковец» одиночный митинг против возвращения на Украину бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, которого президент страны лишил гражданства.

Напомним, бывший грузинский лидер накануне заявил о намерении въехать на Украину.

Обнаженная активистка с венком на голове с лентами желто-голубого цвета выбежала на проезжую часть с фотографиями Порошенко и Саакашвили, бросила их на землю и начала по ним прыгать. При этом женщина выкрикивала: «Дураки без границ».

Сотрудники полиции задержали девушку и отвели ее в автомобиль.