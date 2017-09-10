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Политика
На сравнившую возвращение Крыма с воссоединением Германии Меркель подали в суд
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    На сравнившую возвращение Крыма с воссоединением Германии Меркель подали в суд

    13:06  10 Сентября 2017  /обновлено: 16:00  10 Сентября 2017
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    Меркель прокомментировала статус Крыма историей о воссоединении Германии

    Берлин, 10 сентября.   Адвокат из Берлина подал судебный иск к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Он обвиняет председателя ее в злоупотреблении служебным положением. По мнению юриста, партия Меркель — ХДС — возмещает за полеты во время предвыборной кампании только часть расходов, понесенных Бундесвером и полицией. 

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопрос о статусе российского Крыма, рассказала о том, как была объединена Германия. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

    По ее словам, когда ее просят прокомментировать принадлежность Крыма, в этот момент она вспоминает историю воссоединения Германии. Как отметила Меркель, если бы в те времена мир относился таким образом к ГДР, то государство не получилось бы объединить. 

    Меркель прокомментировала статус Крыма историей о воссоединении Германии

    Она также подчеркнула, что вопрос о статусе Крыма ни в коем случае нельзя «замораживать».

    Напомним, ранее немецкий политик предложил остановить нападки на Россию из-за Крыма.

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    Автор: Дана Балан
    #меркель #россия #крым
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