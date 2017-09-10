На сравнившую возвращение Крыма с воссоединением Германии Меркель подали в суд

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Берлин, 10 сентября. Адвокат из Берлина подал судебный иск к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Он обвиняет председателя ее в злоупотреблении служебным положением. По мнению юриста, партия Меркель — ХДС — возмещает за полеты во время предвыборной кампании только часть расходов, понесенных Бундесвером и полицией.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопрос о статусе российского Крыма, рассказала о том, как была объединена Германия. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

По ее словам, когда ее просят прокомментировать принадлежность Крыма, в этот момент она вспоминает историю воссоединения Германии. Как отметила Меркель, если бы в те времена мир относился таким образом к ГДР, то государство не получилось бы объединить.

Она также подчеркнула, что вопрос о статусе Крыма ни в коем случае нельзя «замораживать».

Напомним, ранее немецкий политик предложил остановить нападки на Россию из-за Крыма.