Сирия сегодня: ИГИЛ теряет позиции в Дейр эз-Зоре, США присматриваются к Астане, фальшивый доклад ООН

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Сирия, 10 сентября. Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) теряет позиции в Дейр-эз-Зоре. Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов примет участие в переговорах по Сирийской Арабской Республике (САР) в Астане. Российский дипломат назвал доклад Организации Объединенных Наций (ООН) по сирийскому кризису фальшивым. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Зачистка аэродрома

По информации СМИ, военнослужащие подразделений Сирийской арабской армии (САА) и республиканской гвардии САР приступили в воскресенье, 10 сентября, к зачистке территории вокруг авиабазы на востоке Дейр эз-Зора. Активную поддержку им оказывают российские Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерия.

Правительственные силы при поддержке ВКС уничтожают укрепления, технику, живую силу «Исламского государства»* к северу от авиабазы, со стороны городского кладбища и северо-западного направления. В то же время подразделения пятого корпуса САА и союзные силы, которые наступают со стороны города Ас-Сухне, практически вплотную подошли к южным окраинам Дейр-эз-Зора, освободив при помощи российской авиации стратегическую трассу Пальмира — Дейр эз-Зор.

Как накануне заявило российское министерство обороны, САА при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительный удар «Исламскому государству» в районе Дейр эз-Зора. Минобороны России подтвердило информацию, что подразделения правительственных войск прорвали блокаду авиабазы в Дейр эз-Зоре. Сопротивление боевиков было сломлено после массированного удара ВКС РФ.

Сообщается, что в настоящее время САА вместе с гарнизоном города расширяют коридор между Дейр эз-Зором и аэродромом. Они навязывают террористам бои на флангах.

США метят в Астану

Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Дэвид Саттерфилд подтвердил свое участие в качестве наблюдателя в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Сообщается, что российскую делегацию будет возглавлять специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев. Сирийскую — постоянный представитель САР при ООН Башар Аль-Джаафари.

В ходе переговоров по САР планируется рассмотреть ряд документов, которые регламентируют деятельность сил контроля деэскалации, а также продолжить работу над согласованием состава сил контроля в провинции Идлиб. Кроме того, ожидается, что стороны переговоров примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в САР, которые включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал, что встреча представителей официального Дамаска и «умеренной» оппозиции в Астане пройдет с 13 по 15 сентября.

Фальшивый доклад ООН

Как заявил постоянный представитель РФ при Женевском отделении ООН Алексей Бородавкин, доклад Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в САР в части, которая касается обвинений в адрес официального Дамаска и Москвы, — пример очень плохо сфабрикованной фальшивки. Он отметил, что России не нужно реагировать на необоснованные обвинения.

«Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия Вооруженными силами Сирии, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной», — заявил Бородавкин.

* Организация запрещена на территории РФ.