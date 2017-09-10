Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Новости Сирии
Сирия сегодня: ИГИЛ теряет позиции в Дейр эз-Зоре, США присматриваются к Астане, фальшивый доклад ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: ИГИЛ теряет позиции в Дейр эз-Зоре, США присматриваются к Астане, фальшивый доклад ООН

    12:36  10 Сентября 2017
    2616

    Сирия сегодня: ИГИЛ теряет позиции в Дейр эз-Зоре, США присматриваются к Астане, фальшивый доклад ООН

    Сирия, 10 сентября. Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) теряет позиции в Дейр-эз-Зоре. Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов примет участие в переговорах по Сирийской Арабской Республике (САР) в Астане. Российский дипломат назвал доклад Организации Объединенных Наций (ООН) по сирийскому кризису фальшивым. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Зачистка аэродрома

    По информации СМИ, военнослужащие подразделений Сирийской арабской армии (САА) и республиканской гвардии САР приступили в воскресенье, 10 сентября, к зачистке территории вокруг авиабазы на востоке Дейр эз-Зора. Активную поддержку им оказывают российские Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерия.

    Правительственные силы при поддержке ВКС уничтожают укрепления, технику, живую силу «Исламского государства»* к северу от авиабазы, со стороны городского кладбища и северо-западного направления. В то же время подразделения пятого корпуса САА и союзные силы, которые наступают со стороны города Ас-Сухне, практически вплотную подошли к южным окраинам Дейр-эз-Зора, освободив при помощи российской авиации стратегическую трассу Пальмира — Дейр эз-Зор.

    Сирия сегодня: ИГИЛ теряет позиции в Дейр эз-Зоре, США присматриваются к Астане, фальшивый доклад ООН

    Как накануне заявило российское министерство обороны, САА при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительный удар «Исламскому государству» в районе Дейр эз-Зора. Минобороны России подтвердило информацию, что подразделения правительственных войск прорвали блокаду авиабазы в Дейр эз-Зоре. Сопротивление боевиков было сломлено после массированного удара ВКС РФ.

    Сообщается, что в настоящее время САА вместе с гарнизоном города расширяют коридор между Дейр эз-Зором и аэродромом. Они навязывают террористам бои на флангах.

    США метят в Астану

    Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Дэвид Саттерфилд подтвердил свое участие в качестве наблюдателя в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

    Сообщается, что российскую делегацию будет возглавлять специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев. Сирийскую — постоянный представитель САР при ООН Башар Аль-Джаафари.

    Сирия сегодня: ИГИЛ теряет позиции в Дейр эз-Зоре, США присматриваются к Астане, фальшивый доклад ООН

    В ходе переговоров по САР планируется рассмотреть ряд документов, которые регламентируют деятельность сил контроля деэскалации, а также продолжить работу над согласованием состава сил контроля в провинции Идлиб. Кроме того, ожидается, что стороны переговоров примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в САР, которые включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

    Напомним, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал, что встреча представителей официального Дамаска и «умеренной» оппозиции в Астане пройдет с 13 по 15 сентября.

    Фальшивый доклад ООН

    Как заявил постоянный представитель РФ при Женевском отделении ООН Алексей Бородавкин, доклад Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в САР в части, которая касается обвинений в адрес официального Дамаска и Москвы, — пример очень плохо сфабрикованной фальшивки. Он отметил, что России не нужно реагировать на необоснованные обвинения.

    «Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия Вооруженными силами Сирии, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной», — заявил Бородавкин.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Илья Муромский
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #башар асад #дейр эз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 12330

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1981

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4187

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        8243

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3926
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        20:13   10 Сентября 2017
        99
        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        16:20   10 Сентября 2017
        28201
        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        14:47   10 Сентября 2017
        6656
        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        20:37   9 Сентября 2017
        2828