Саакашвили тайно встречался в Польше с Тимошенко

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Варшава, 10 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречу с главой украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в Польше. Об этом сообщают украинские СМИ.

Встреча состоялась в гостинице Metropolitan в городе Жешуве. Михаила Саакашвили встретился с представителями партии «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. Кроме того, в составе делегации был экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. В ходе встречи обсуждались варианты пересечения Саакашвили границы Украины. По итогам встречи, депутаты приняли решение переходить границу вместе с Михаилом Саакашвили.

Напомним, 26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства из-за сознательного предоставления ложных данных. Сам Саакашвили заявил, что намерен бороться за украинское гражданство.