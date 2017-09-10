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Украина
Саакашвили тайно встречался в Польше с Тимошенко
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    Саакашвили тайно встречался в Польше с Тимошенко

    12:32  10 Сентября 2017  /обновлено: 12:34  10 Сентября 2017
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    Саакашвили тайно встречался в Польше с Тимошенко

    Варшава, 10 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречу с главой украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в Польше. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Встреча состоялась в гостинице Metropolitan в городе Жешуве. Михаила Саакашвили встретился с представителями партии «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. Кроме того, в составе делегации был экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. В ходе встречи обсуждались варианты пересечения Саакашвили границы Украины. По итогам встречи, депутаты приняли решение переходить границу вместе с Михаилом Саакашвили.

    Напомним, 26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства из-за сознательного предоставления ложных данных. Сам Саакашвили заявил, что намерен бороться за украинское гражданство.

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    Автор: Алексей Громов
    #киев #польша #украина #саакашвили #сбу #тимошенко #гражданство #наливайченко
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