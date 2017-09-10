Учитель объяснил нападки Поклонской на «Матильду»

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Москва, 10 сентября. Режиссер еще не вышедшего, но уже нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель предположил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская, ставшая одним из главных противников ленты, просто влюблена в Николая II. Такое заявление он сделал на творческой встрече.

Комментируя негативное отношение депутата к ленте, Учитель заметил, что всегда относился к ее нападкам с некоторым юмором и иронией. «Понимаете, это чисто ее человеческая история. Она действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально», — сказал режиссер, отметив также, что « по-человечески очень ее понимает».

Именно из-за влюбленности, по мнению Учителя, Поклонская не воспринимает, например, «эту красивую актрису, которая влюблена в ее кумира», пишет «Интерфакс».

Как сообщала ранее «Газета.ру», 6 сентября Учитель обсудил с министром культуры Владимиром Мединским показ фильма «Матильда» в рамках ежегодного международного профессионального форума «Кино Экспо-2017».

Учитель назвал форум «крупнейшим кинорынком, на котором «Матильду» представят киносетям и директорам кинотеатров.

«Кино Экспо-2017» пройдет в Петербурге с 19 по 22 сентября.