Учитель объяснил нападки Поклонской на «Матильду»
Москва, 10 сентября. Режиссер еще не вышедшего, но уже нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель предположил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская, ставшая одним из главных противников ленты, просто влюблена в Николая II. Такое заявление он сделал на творческой встрече.
Комментируя негативное отношение депутата к ленте, Учитель заметил, что всегда относился к ее нападкам с некоторым юмором и иронией. «Понимаете, это чисто ее человеческая история. Она действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально», — сказал режиссер, отметив также, что « по-человечески очень ее понимает».
Именно из-за влюбленности, по мнению Учителя, Поклонская не воспринимает, например, «эту красивую актрису, которая влюблена в ее кумира», пишет «Интерфакс».
Как сообщала ранее «Газета.ру», 6 сентября Учитель обсудил с министром культуры Владимиром Мединским показ фильма «Матильда» в рамках ежегодного международного профессионального форума «Кино Экспо-2017».
Учитель назвал форум «крупнейшим кинорынком, на котором «Матильду» представят киносетям и директорам кинотеатров.
«Кино Экспо-2017» пройдет в Петербурге с 19 по 22 сентября.