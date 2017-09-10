Сирия: ВКС РФ и армия САР начали зачистку от ИГИЛ территории вокруг Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 10 сентября. Сирийские военнослужащие при мощной поддержке ВКС РФ зачищают от экстремистской группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) территорию вокруг аэродрома Дейр эз-Зора.

Отмечается, что сирийские солдаты при поддержке ВКС России начали ликвидировать укрепления, технику и террористов.

Напомним, ранее в министерстве обороны России сообщили, что в сирийском Дейр эз-Зоре точным ударом российская авиация уничтожила командный пункт, узел связи и примерно четыре десятка боевиков ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.